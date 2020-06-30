تسجيل 154 وفاة و6693 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

سجلت السلطات الصحية الروسية اليوم الثلاثاء عن تسجيل 154 وفاة و6693 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، لتصبح الحصيلة الإجمالية 647849 إصابة، منها 9320 حالة وفاة.

وفي وقت سابق، أبلغت روسيا، عن 6719 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أدنى زيادة تم الإبلاغ عنها في يوم واحد منذ 29 أبريل، مما رفع حصيلة البلاد إلى 641156، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز"

وقالت فرقة العمل الوطنية لمكافحة كورونا إنه لقي 93 شخصا حتفهم في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وبذلك يرتفع عدد القتلى الرسمي إلى 9166 شخصا.

وفي الوقت نفسه، توفي أكثر من 500000 شخص في جميع أنحاء العالم من فيروس كورونا الجديد، وفقًا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز.

يبلغ عدد القتلى حاليا 501206، مع وجود أعلى عدد من القتلى في الولايات المتحدة.

شهدت الولايات المتحدة 125،793 حالة وفاة من Covid-19، وفقًا لـ جامعة جونز هوبكنز، وهو ما يمثل أكثر من ربع الإجمالي العالمي.