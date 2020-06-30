تراجع هامشي لمؤشر سوق البحرين خلال التعاملات الصباحية

















وهبط بسوق البحرين المالي اليوم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 2.58% بضغوط هبوط سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 2.04%و أعلن مصرف السلام البحرين، عن عقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو الجاري، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً، لمناقشة أمور اعتيادية.









وأنهي سوق البحرين المالي،تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 0.04% رابحاً 0.51 نقطة ليغلق عند مستوى 1277.71 نقطة، وبلغ حجم التداول بسوق البحرين اليوم، 2.9 مليون سهم بقيمة 275.4 ألف درهم.

وصعد بسوق البحرين المالي قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 2.8% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.60%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.52%، مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.41%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.47% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.67%.

إستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.03% خاسراً 0.36 نقطة ليصل إلى مستوى 1277.35 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.3 مليون سهم بقيمة 273 ألف درهم،