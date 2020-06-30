"كان أبويا وأخويا".. أحمد فلوكس ينعي الماكير مجدي إمام

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نعى الفنان أحمد فلوكس مجدي إمام المتخصص في إعداد مكياج الفنانين الذي رحل عن عالمنا مساء أمس، وذلك بكلمات مؤثرة من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر أحمد فلوكس صورة للماكير مجدي إمام، وعلق عليها قائلاً :"الله يرحمك يا مجدي، ارجوا الدعاء لهذا الرجل،ده كان أبويا و أخويا، الماكير الخاص و صديقي و أخويا، الله يرحمك و يغفرلك"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.



وفي سياق آخر، يُشار أن آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس السينمائية فيلم "الممر"وهو من تأليف وﺇﺧﺮاﺝ شريف عرفة، بطولة أحمد عز، إياد نصار، أحمد رزق، محمد فراج، أسماء أبو اليزيد، أحمد صلاح حسني.