بيراميدز يحرج الزمالك بشأن صفقة الموسم

علق عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز على أنباء تعاقد الزمالك مع لاعب وسط الفريق، نبيل عماد دونجا في فترة الانتقالات الصيفية.





قال بسيوني في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "النادي لم يتلق أي عروض رسمية بشأن دونجا، سواء من الزمالك أو أي ناد آخر".





وأضاف: "هل من المنطقي أن يجدد بيراميدز تعاقده مع دونجا لمدة 5 أعوام، لكي يبيعه في نهاية الموسم؟".





وتابع: "دونجا من الركائز الأساسية في بيراميدز، ورحيله بنهاية الموسم الجاري أمر مرفوض تماماً، خاصة أننا نطمح للمنافسة على البطولات المحلية في الموسم المقبل".





وأوضح: "إدارة النادي هدفها الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، مع التدعيم بلاعبين أصحاب خبرات، حتى يستطيع النادي الفوز بالبطولات في الموسم الجديد".





ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 32 نقطة في ترتيب الدوري المصري، الذي توقفت منافساته في مارس الماضي، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث لم يتم تحديد موعد نهائي لعودة المنافسات.



