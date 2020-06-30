أول تعليق من محمد يوسف على قرار عودة صالح جمعة لتدريبات الاهلي

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:09 ص
صالح جمعة
صالح جمعة
أكد محمد يوسف، المدير الفني السابق للنادي الاهلي، أنه ضده فكرة إبعاد أي لاعب عن تدريبات الفريق حتى لو يكن له دور، مشيرا إلى أن يجب أن يظل جميع اللاعبين على أتم استعداد لإشراكهم في أي وقت لو تطلب الأمر لذلك.

وقال يوسف لقناة أون تايم سبورتس:" ابعاد صالح جمعة عن تدريبات الأهلي لم يكن له فائدة، وكان يجب ان يظل دائما مع باقي اللاعبين فربما يحتاجه المدرب في أي وقت".

وأضاف يوسف، أن عودة صالح جمعة لتدريبات الأهلي قرار موفق من فايلر، وربما تكون فرصة له ليثبت بأحقيته في التواجد بتشكيل الفريق".

وأوضح يوسف، أن صالج جمعة يجب عليه استغلال هذه الفرصة فلا يزال أمامه عدة أسابيع قبل استئناف الدوري وربما لو استغل تلك الفترة لاصبح بين التشكيل الأساسي لفايلر.

وأشار يوسف إلى أن من السهل عودة صالح جمعة لمستواه لانه لاعب مهاري وموهوب وذكي وله رؤية داخل الملعب، ويستطيع استثمار جهده حتى لو كان الجانب البدني لديه أقل من باقي اللاعبين .

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