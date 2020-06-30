شوبير يكشف عن عرض الأهلي الأخير لضم رمضان صبحي

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:05 ص
شوبير
شوبير
الفجر الرياضي
كشف الإعلامي أحمد شوبير عن عرض النادي الأهلي لنادي هيدرسفيلد الإنجليزي لضم رمضان صبحي بصورة نهائية الفترة القادمة .

وإنفرد شوبير عبر برنامجه الإذاعي صباح اليوم على "أون سبورت إف إم" بتفاصيل عرض الأهلي والذي تقدم منذ 48 ساعة بعرض بقيمة 2.5 مليون جنيه استرليني لضم اللاعب .

وقال شوبير "النادي الإنجليزي متمسك باللاعب وبالحصول على أعلى قيمة وربما تصل الصفقة لـ3 مليون استرليني لكن المؤكد أن اللاعب لن يستمر مع هيدرسفيلد لأنه لا يريد اللعب في الدرجة الأولى".

وشدد حارس الأهلي السابق على أن رمضان صبحي لن يلعب في مصر إلا بصفوف القلعة الحمراء 

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