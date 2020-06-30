هجوم يستهدف الحرس الثوري الإيراني في منطقة كورين

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:01 ص
الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني
وكالات

تعرضت سيارات تابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، لهجوم مسلح في منطقة كورين في إقليم سيستان و بلوشيستان، أسفر عن جرح قائد الحرس الثوري في كورين.

 

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن فداء حسين ملكي النائب عن مدينة زاهدان في البرلمان، قوله: "هجوم نفذه تنظيم جيش العدل الإرهابي أثناء مرور سيارتين تابعتين للحرس الثوري، حيث انفجرت إحدى القنبلتين اللتين تم زرعهما على الطريق  أثناء عبور سيارتين تضمان قوات من الحرس الثوري".

 

وأضاف حسين ملكي، أن هذا الهجوم لم يسفر عن مقتل أي شخص سوى أنه أدى إلى إصابة قائد الحرس الثوري في كورين بجروح.

 

ونفى النائب الإيراني، صحة الأنباء المتداولة التي تحدثت عن أسر بعض عناصر قوات الحرس الثوري.

 

وفي وقت سابق، أفاد التلفزيون الرسمي بهجوم إرهابي استهدف سيارات تابعة للحرس الثوري، في منطقة كورين في إقليم سيستان وبلوشيستان.

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