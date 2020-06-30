بيتر ميمي يدعم يوسف الشريف

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:01 ص
بيتر ميمي
بيتر ميمي
روان هيثم
بعد تعرض الفنان يوسف الشريف للعديد من الانتقادات بعد تأكيده بعدم قبوله تمثيل المشاهد الساخنة وذلك خلال لقائه مع الاعلامي رامي رضوان.

قام المخرج بيتر ميمي بالرد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بنشر صورة للفنان يوسف الشريف.

وكتب بيتر ميمي على هذه الصورة قائلاً: "القيصر يوسف الشريف".

يذكر أن آخر أعمال بيتر ميمي إخراجه لمسلسل "الاختيار" الذي تم عرضه في موسم رمضان 2020.

قصة مسلسل "الاختيار"

يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

أبطال مسلسل "الاختيار"

يشارك في بطولته كل من أمير كرارة كل من أحمد العوضي، فادي خفاجة، هادي خفاجة، كريم العمري، كريم محجوب، عصام السقا، كريم عبد الجواد، محمد عز، محمد هاني، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وآخرون، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنيرجي.

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