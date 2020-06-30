اتصال" و"غرفة التكنولوجيا" تنظمان ورشة عمل حول رفع قيمة صناعة البرمجيات

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:41 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

 فى إطار برنامج تطوير ورفع كفاءة شركات البرمجيات وإطلاق طاقاتها لدفعها فى مسار النمو المستدام، أعلنت اتصال "نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات " بالتعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن تنظيمها لورشة عمل بعنوان:"رفع قيمة منظومة صناعة البرمجيات بأقل تكلفه وفي أسرع وقت" وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 5 يوليو 2020 .


يستهدف اللقاء التعريف بالأدوات الحديثة التى تمكن من تحقيق القيمة القصوى لشركات البرمجيات من خلال التفكير المنظومي الذى يعد أساس العمل العصري الناجح، واستخدام أدوات النمذجة فى إعداد الخطط، وصياغة الأهداف .


ويتحدث في هذا اللقاء كل من الدكتور أحمد الحفناوي أستاذ هندسة النظم بجامعة القاهرة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة المعرفة للجميع ، المهندس محمد خيري مقرر لجنة مواصفات تكنولوجيا المعلومات بالهيئة المصرية للمواصفات والجودة ، منال أمين عضو مجلس أمناء مؤسسة المعرفة للجميع ،الدكتور حسام الصماد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات .

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