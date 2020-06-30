راشد الماجد ينتهي من تسجيل نصف أغاني ألبومه الجديد

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فرغ الفنان راشد الماجد من تسجيل نصف أغاني ألبومه الجديد، ويقوم حاليًا بتسجيل الأغاني المتبقية، وذلك تمهيدًا لطرحه خلال الأيام المقبلة.





ويتعاون راشد الماجد في ذلك الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم الموزع رأفت، وسيروس، وجاسم محمد، والشعراء خالد العوض، ويحمل الألبوم مفاجآت عديدة.



وفي سياق آخر، كانت آخر ألبومات راشد الماجد "مصيبة"، الذي تم طرحه عام 2013.





والجدير بالذكر أن راشد الماجد طرح مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم"شيسوي"، وهي من كلمات خالد العوض، وألحان ناصر الصالح، وتوزيع سيروس، وأعاد راشد ، توزيع أغنية تحمل عنوان "كذاب" وهي من كلمات وألحان مشعل العروج، وتوزيع رأفت، ومكس وماستر جاسم محمد، وجيتار شريف فهمي.