برشلونة ضد أتلتيكو مدريد.. موعد المباراة والقنوات الناقلة
الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:40 ص
برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، يستعد فريق برشلونة لاستضافة أتلتيكو مدريد، اليوم الثلاثاء على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدوري الإسباني بالموسم الجاري 2019-2020.
برشلونة ضد أتلتيكو مدريد.. موعد المباراة
تقام برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في تمام الساعة العاشرة 10:00 من مساء اليوم، الثلاثاء، ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة، ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 58 نقطة.
برشلونة ضد أتلتيكو مدريد.. القناة الناقلة
ومن المقرر أن تكون مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد مذاعة على قناة beIN Sports HD 3، ومن جهته يسعى أتلتيكو مدريد تحت قيادة مدربه الأرجنتينى دييجو سيميونى، لتأمين المركز الثالث المؤهل لمسابقة دورى أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بينما يسعى البارسا لتحقيق الفوز اليوم بعد التعادل المخيب للآمال خارج ملعبه في الجولة الماضية أمام سيلتا فيجو بهدفين لكل منهما.