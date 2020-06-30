برشلونة ضد أتلتيكو مدريد.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، يستعد فريق برشلونة لاستضافة أتلتيكو مدريد، اليوم الثلاثاء على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدوري الإسباني بالموسم الجاري 2019-2020.





برشلونة ضد أتلتيكو مدريد.. موعد المباراة

تقام برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في تمام الساعة العاشرة 10:00 من مساء اليوم، الثلاثاء، ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة، ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 58 نقطة.





برشلونة ضد أتلتيكو مدريد.. القناة الناقلة