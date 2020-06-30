حقيقة وجود جزء ثاني من مسلسل "بـ 100 وش"

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بعد عرض مسلسل "ب100 وش" في موسم رمضان 2020 والذي حقق نجاحاً كبيرًا وتسائل الجمهور عن وجود جزء ثاني، تداولت بعض الأنباء عن وجود جزء ثاني بالفعل سوف يتم عرضه.



ولكن قام الفنان محمد عبد العظيم بالرد على تلك الشائعات نافيا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب قائلاً: "اللي بيسأل مفيش جزء تاني".



يذكر أن مسلسل "بـ 100 وش" تدور أحداثه في إطار كوميدي حول فتاة شعبية تقوم بالنصب وتتعرض لكثير من المواقف في إطار الدراما الشعبية، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة نيللي كريم وآسر ياسين ومحمد عادل، ومحمود الشرقاوي وبيومي فؤاد.