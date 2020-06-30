بعد دفاعه عن يوسف الشريف.. راندا البحيري توجه رسالة لـ أشرف زكي

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وجهت الفنانة راندا البحيري رسالة شكر لنقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي، تُعلن فيها عن شعورها بالفخر تجاه مهنتها بفضل وجود أشرف زكي بجوارهم كأبًا لهم دائمًا، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت راندا البحيري مقطع فيديو من مداخلة الفنان أشرف زكي في أحد البرامج الفنية وهو يُدافع عن الفنان يوسف الشريف بعد تعرضه لهجومًا حادًا بسبب تصريحاته الأخيرة الذي أقر بها خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان والتي أعلن فيها عن رفضه لتقديم الأدوار التي تعتمد على القبلات والأحضان والمشاهد الساخنة.



وقال أشرف زكي في اللقاء:"يوسف الشريف من أهم الفنانين الموجودين على الساحة المصرية والعربية وهذا بشهادة أعماله الفنية، وهو على خلق رفيع المستوى، وما أدلى به حرية شخصية، فهو حر في اختيار المشاهد التي يؤديها والتي لا يؤديها، لكن لا أحد له الحرية في توجيه الشتائم له ".



وعلقت راندا البحيري على الفيديو قائلة :" ياريت كلنا نسكت بقي النقيب بنفسه قال كلمته، و بجد يا أعداء مهنتنا حتي لو بعضكم منها بس شكلكم بقي وحش أوي".





واختتمت راندا البحيري كلامها قائلة :" شكرًا ياللي رافع راسنا دائمًا و إحنا اللي فخورين إننا بنمتهن المهنة دي في عهدك يا أبونا الروحي و ربنا يخليك لينا، بنحبك".