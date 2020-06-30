سهر الصايغ عن يوسف الشريف: "كل الاحترام لهذا الاستثنائي"

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ردت الفنانة سهر الصايغ، على الانتقادات التي تعرض لها النجم يوسف الشريف بعد تأكيده بعدم قبوله تمثيل المشاهد الساخنة وذلك خلال لقائه مع الاعلامي رامي رضوان.



وكتبت سهر الصايغ عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائله: "عمري ما بحب اكتب رأيي لا في شخص ولا في موضوع، ولكن حين يكون الحديث عن يوسف الشريف فكل الاحترام لهذا الاستثنائي".



يذكر أن الفنانة سهر الصايغ خاضت موسم رمضان 2020، من خلال مشاركتها في مسلسل "النهاية" وقامت بتجسيد شخصية صباح.





قصة "النهاية"

تدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.



أبطال "النهاية"

شارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، محمد جمعة، محمد لطفي، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وآخرون، ستايلست إنجي علاء، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.