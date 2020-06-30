"مصر للطيران" تكشف خطتها لتأمين الركاب مع بداية عودة الحركة
الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:40 ص
هدى عبدالرازق
كشف رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة للطيران، عن تفاصيل استقبال الركاب داخل المطارات والطائرات في ظل الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا.
وقال "زكريا"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء: إن الإجراءات تبدأ بقياس درجة الحرارة للراكب قبل دخول المطارات، ومن تزيد درجة حرارته عن 38 درجة سيمنع من السفر، وسيتخذ معه الإجراءات اللازمة.
وأشار إلى أنه تم وضع ملصقات استرشادية على الأرض حتى يلتزم بها الركاب داخل المطار حفاظا على التباعد الاجتماعي، مضيفا أن المواد المعقمة متوفرة في جميع أنحاء المطار، ويتم تعقيم الطائرات قبل كل رحلة، منوها بأن كل الطائرات مجهزة بنوع من الفلاتر، لتنقية الهواء داخل الطائرة، والتي تلتقط 99% من الفيروسات والميكروبات.
وأضاف رئيس الشركة القابضة للطيران، أنه تقرر أن تكون جميع الوجبات داخل الطائرة مغلفة، وسيمنع المشروبات الساخنة، والجرائد والمجلات، منوها بأن المرحة الأولى لعودة حركة الطيران ستضم 29 دولة.
خروج 412 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 412 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17951 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1566 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 83 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 66754 حالة من ضمنهم 17951 حالة تم شفاؤها، و2872 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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