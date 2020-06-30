"مصر للطيران" تكشف خطتها لتأمين الركاب مع بداية عودة الحركة

كشف رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة للطيران، عن تفاصيل استقبال الركاب داخل المطارات والطائرات في ظل الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا.





وقال "زكريا"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء: إن الإجراءات تبدأ بقياس درجة الحرارة للراكب قبل دخول المطارات، ومن تزيد درجة حرارته عن 38 درجة سيمنع من السفر، وسيتخذ معه الإجراءات اللازمة.





وأشار إلى أنه تم وضع ملصقات استرشادية على الأرض حتى يلتزم بها الركاب داخل المطار حفاظا على التباعد الاجتماعي، مضيفا أن المواد المعقمة متوفرة في جميع أنحاء المطار، ويتم تعقيم الطائرات قبل كل رحلة، منوها بأن كل الطائرات مجهزة بنوع من الفلاتر، لتنقية الهواء داخل الطائرة، والتي تلتقط 99% من الفيروسات والميكروبات.





وأضاف رئيس الشركة القابضة للطيران، أنه تقرر أن تكون جميع الوجبات داخل الطائرة مغلفة، وسيمنع المشروبات الساخنة، والجرائد والمجلات، منوها بأن المرحة الأولى لعودة حركة الطيران ستضم 29 دولة.



