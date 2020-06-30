تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء ودرجات الحرارة المتوقعة (بيان مهم)

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:26 ص
بوابة الفجر
ننشر لكم تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020، ودرجات الحرارة المتوقعة، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

وتوقعت الأرصاد الجوية في بيانها أن يسود اليوم، طقس مائل للحرارة نهارا، على القاهرة والوجه البحري، ومعتدل نهارا على السواحل الشمالية، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، بينما يكون الطقس في الليل لطيف ومستقر.

وأكدت الأرصاد الجوية أن هناك نشاط رياح على جنوب سيناء وعلى خليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 22

الإسكندرية 29 23

وادي النطرون 32 21

طنطا 34 22

شبين الكوم 34 22

دمنهور 31 21

بلطيم 30 22

مطروح 28 21

السلوم 31 20

سيوة 36 21

بورسعيد 30 23

دمياط 29 22

الزقازيق 34 22

المنصورة 33 22

الإسماعيلية 35 19

السويس 36 20

العريش 31 21

رفح 30 22

راس سدر 34 24

نخل 34 17

نويبع 36 24

طابا 33 20

كاترين 31 18

الطور 33 24

شرم الشيخ 37 28

الغردقة 36 26

مرسى علم 36 28

الفيوم 35 22

بني سويف 36 22

المنيا 36 23

أسيوط 38 23

سوهاج 38 25

قنا 39 26

الأقصر 39 26

أسوان 40 27

إدفو 40 26

أبو سِمبل 40 25

الوادي الجديد 39 26

شلاتِين 37 30

أبو رماد 35 28

حلايب 33 28

راس حدربة 33 27

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