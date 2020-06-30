بينفينتو يعود إلى الدوري الإيطالي تحت قيادة "إنزاجي"





عاد فريق بينفينتو إلى الدرجة الأولى الإيطالي للمرة الثانية في تاريخه، حيث يقوده فنيا أسطورة ميلان فيليبو إنزاجي.





فاز بينيفينتو 1-0 على يوفي ستابيا، ضمن منافسات الدرجة الثانية، ليبتعد في الصدارة بفارق 24 نقطة عن كروتوني الثاني، وسيتاديلا الثالث.





ومع تبقي 7 جولات على نهاية موسم "سيري ب"، ضمن بينيفينتو حلوله في أحد المركزين الأولين في الترتيب، والمؤهلَين مباشرة إلى دوري الأضواء.





وسبق لبينيفينتو الذي يعود تأسيسه الى أواخر العقد الثاني من القرن العشرين، إن خاض غمار "سيري أ" مرة واحدة، وذلك في موسم 2017-2018.





ولم يقدم الفريق آنذاك تجربة إيجابية، إذ حقق رقماً قياسياً سلبياً بأكبر عدد من الهزائم المتتالية في بداية الموسم لفريق في إحدى البطولات الوطنية الخمس الكبرى "14 خسارة متتالية".





وعاد الفريق بنهاية الموسم ذاته إلى الدرجة الثانية، بعد حلوله في المركز الأخير في "سيري أ"، مع رصيد تضمن 6 انتصارات، و3 تعادلات و29 هزيمة.



