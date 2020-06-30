بينفينتو يعود إلى الدوري الإيطالي تحت قيادة "إنزاجي"

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:26 ص
انزاجي
انزاجي
وكالات

عاد فريق بينفينتو إلى الدرجة الأولى الإيطالي للمرة الثانية في تاريخه، حيث يقوده فنيا أسطورة ميلان فيليبو إنزاجي.

فاز بينيفينتو 1-0 على يوفي ستابيا، ضمن منافسات الدرجة الثانية، ليبتعد في الصدارة بفارق 24 نقطة عن كروتوني الثاني، وسيتاديلا الثالث.

ومع تبقي 7 جولات على نهاية موسم "سيري ب"، ضمن بينيفينتو حلوله في أحد المركزين الأولين في الترتيب، والمؤهلَين مباشرة إلى دوري الأضواء.

وسبق لبينيفينتو الذي يعود تأسيسه الى أواخر العقد الثاني من القرن العشرين، إن خاض غمار "سيري أ" مرة واحدة، وذلك في موسم 2017-2018.

ولم يقدم الفريق آنذاك تجربة إيجابية، إذ حقق رقماً قياسياً سلبياً بأكبر عدد من الهزائم المتتالية في بداية الموسم لفريق في إحدى البطولات الوطنية الخمس الكبرى "14 خسارة متتالية".

وعاد الفريق بنهاية الموسم ذاته إلى الدرجة الثانية، بعد حلوله في المركز الأخير في "سيري أ"، مع رصيد تضمن 6 انتصارات، و3 تعادلات و29 هزيمة.

وسجل الفريق في موسم 2017-2018 ما مجموعه 33 هدفاً، وتلقى مرماه 84.

أخبار تهمك

بعد عودته للتدريبات.. قرار جديد من الأهلي بشأن بيع صالح جمعة

منذ ثلث ساعة

مهاجم الزمالك يقترب من الدوري المغربي

منذ ساعة و نصف

أستاذ بجامعة ألمانية: إثيوبيا أعلنت هدفها الخفي من السد (فيديو)

منذ ساعتين و 36 دقيقة

اعتزال عبلة كامل وصحة الجداوي.. نقيب الفنانين يكشف التفاصيل (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وزير الخارجية عن ملف سد النهضة: توجهنا إلى مجلس الأمن لتجنب مزيد من التصعيد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تعليق ناري من عمرو أديب بشأن بيان مصر أمام مجلس الأمن

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الموت يفجع ياسر سامي مخرج مسلسل "النهاية"

منذ حوالي 3 ساعات

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ يوم

فى حال الرحيل .. الكشف عن بديل كيكي سيتين فى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عماد أديب يكشف مفاجأة بشأن موقف إثيوبيا تجاه سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. عادل حمودة يكشف مخططات الإخوان ضد القوات المسلحة والإعلام.. ويفجر مفاجأة بشأن مرسي

منذ ساعة و 25 دقيقة

صحيفة إسبانية تكشف أسباب إصابة هازارد المتكررة مع ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

الجامعة العربية تعلق على جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

حسين السيد يعطل انتقال طاهر محمد للأهلي

منذ ساعة

عاجل.. قائد القوات الجوية يوجه رسالة لـ السيسي ووزير الدفاع

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:20 ص

أستاذ بجامعة ألمانية: إثيوبيا أعلنت هدفها الخفي من السد (فيديو)

صحيفة إسبانية تكشف أسباب إصابة هازارد المتكررة مع ريال مدريد

06:43 ص

اعتزال عبلة كامل وصحة الجداوي.. نقيب الفنانين يكشف التفاصيل (فيديو)

08:14 ص

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

09:39 م

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

09:25 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن