أشرف زكي يعقب على الانتقادات التي يتعرض لها يوسف الشريف

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علق نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، على الانتقادات التي تعرض لها النجم يوسف الشريف بعد تأكيده بعدم قبوله تمثيل المشاهد الساخنة وذلك خلال لقائه مع الاعلامي رامي رضوان.



وقال أشرف زكي خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "حضرة المواطن": "يوسف الشريف نجم كبير ومن أهم الفنانين المصريين وأعماله تشهد على كلامي ده".



وتابع: "اللي قالوا يوسف عن إلتزاماته هو حر فيه ودي حرية شخصية، ومحدش عنده الحرية أنه يوجه له أي إهانة".





يذكر أن الفنان يوسف الشريف خاض موسم رمضان 2020، من خلال مشاركته في مسلسل "النهاية" الذي من بطولته وقام بتجسيد شخصية المهندس زين.





قصة "النهاية"

تدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.



أبطال "النهاية"

شارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، محمد جمعة، محمد لطفي، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وآخرون، ستايلست إنجي علاء، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.