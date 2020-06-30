مي كساب تحلق شعر رأس أوكا

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:24 ص
بوابة الفجر
سيدة صادق
نشرت الفنانة مي كساب صورة لها مع زوجها الفنان أوكا واثنين من أصدقائه وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" وهي تهذب شعر رأسهم.

وعلقت "كساب" :"لو سبتوني كام يوم كمان هفتح محل حلاقه ف مدينتي معلش يا حازم أنا ظبطلك الرأس لحد ما أنت تيجي تكمل ملحوظه أنا حلقت للتلاتة".


يذكر أن مي كساب بدأت بتسجيل عدد من الأغاني الجديدة من أجل ضمها لألبوم يحتوي على 8 أغاني، إذ إنتهت من تسجيل 3 أغنيات من الألبوم الذي تحضر من خلاله مفاجأة، ألا وهي تقديم ديو يجمعها بزوجها الفنان “أوكا”، وتحمل الأغنية إسم “عم الناس”.

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