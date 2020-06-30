راسل كرو كاد يفقد جائزته من الأوسكار لهذا السبب



وحل كرو، ضيفا عبر اللقاء المصور على برنامج The Tonight Show مع مقدم البرامج الشهير جيمي فالون.



وقال راسل في حواره مع فالون، أنه كان على وشك أن يرفض دوره في فيلم المصارع، لكونه غير راضي عن سيناريو الفيلم، غير أن منتج الفيلم في ذلك الوقت أقنعه بالاستمرار في تقديم الشخصية.



وخلال حواره مع برنامج جيمي فالون، أعترف النجم راسل كرو أنه كان على وشك أن يرفض دوره السينمائي الشهير هو شخصيته في فيلم "المصارع"، والذي حصد عنه راسل كرو جائزة الأوسكار كأفضل ممثل بدور رئيسي عام 2000.