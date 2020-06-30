برفقة نجوم الفن.. كريم عبد العزيز يغازل جمهوره بهذه الصورة

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نشر الفنان كريم عبد العزيز صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وظهر كريم عبد العزيز في هذه الصورة برفقة الفناني محمد هنيدي وأحمد السقا، وعلاء ولي الدين، وعلق ببعض الايموشنات.



وعلق أحد المتابعين عليه قائلاً: "منورين أحلى نجوم في الدنيا".



يذكر أن كريم عبد العزيز سيشارك في موسم رمضان 2021، بالجزء الثاني من مسلسل "الاختيار".



قصة مسلسل "الاختيار"



يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.



أبطال مسلسل "الاختيار"



يشارك في بطولته كل من أمير كرارة كل من أحمد العوضي، فادي خفاجة، هادي خفاجة، كريم العمري، كريم محجوب، عصام السقا، كريم عبد الجواد، محمد عز، محمد هاني، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وآخرون، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنيرجي.