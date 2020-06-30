الكشف عن أكثر من 100 سلالة من فيروس كورونا

كشف مركز "فيكتور" الروسي لعلم الأوبئة والفيروسات، اليوم الثلاثاء، عن أكثر من 100 سلالة من فيروس كورونا المستجد في روسيا منذ ظهور أول المصابين بهذا الفيروس.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية، عن المدير العام لمركز "فيكتور" رينات ماكسيوتوف، قوله: "بعد ظهور المرضى في روسيا قمنا بتحديد سلالات من فيروس كورونا، ولدينا الآن ما يزيد على 100 منها".

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في روسيا، 641 ألفا و156 شخصا، وعدد الوفيات جراء الفيروس 9166 حالة، فيما تعافى أكثر من 400 ألف شخص من الفيروس.

وكانت السلطات الروسية، أشارت إلى تراجع في انتشار الفيروس في الفترة الأخيرة، وانخفاض المعدلات اليومية للإصابات والوفيات الجديدة.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.