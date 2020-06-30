إعادة طرح فيلم Simmba لرانفير سينغ في استراليا



وحسبما ذكر موقع انديا توداي، فإن الفيلم سيعرض من جديد، بحضور عدد محدود من الجمهور الاسترالي، حفاظا على سياسة التباعد الااجتماعي.



وقبل فيلم Simmba، كان قد طرح فيلم للنجم أجاي ديفجان في نيوزلندا بصالات العرض السينمائية، كونها من أكثر الدول التي نجحت في التغلب على كورونا.



قررت عدد من صالات العرض السنيمائية باستراليا اعادة طرح فيلم Simmba للنجم الهندي الكبير رانفير سينغ، بعد تطبيق سياسة عودة الحياة لطبيعتها بمختلف المدن الاسترالية.