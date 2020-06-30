محمود متولي ينضم لقائمة أبطال فيلم "30 مارس"

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تعاقد الفنان محمود متولي على المشاركة في فيلم"30 مارس" مع المخرج أحمد خالد موسى، المُقرر تصويره يوم ٥ من شهر يوليو المُقبل.





ويُعد فيلم "30 مارس" التعاون الثاني الذي يجمع بين محمود متولي والمخرج أحمد خالد موسى بعد تعاونهم معًا في مسلسل"أبو عمر المصري".





ومن المقرر تغيير اسم الفيلم قبل انطلاق تصويره، وهو ينتمي لنوعية أفلام السيكودراما، ويشارك في بطولته كلاً من خالد الصاوي، أحمد الفيشاوي، أحمد خالد صالح، دينا الشربيني، محمد جمعة، صبري فواز، محمد علي رزق، بالإضافة إلى إنجي المقدم التي تظهر كضيفة شرف خلال الأحداث، والفيلم من تأليف حميد المدني، إنتاج مي مسحال وإخراج أحمد خالد موسى.





وفي سياق آخر، يُشار أن آخر أعمال المخرج احمد خالد موسى السينمائية هو فيلم"لص بغداد"، وهو بطولة محمد إمام، ياسمين رئيس، أمينة خليل، فتحي عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن، أحمد العوضي.