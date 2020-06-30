16 مركزا للسياحة البحرية يحصلون على شهادة السلامة الصحية



توفير المطهرات ومعقمات الأيدى بكافة الأماكن داخل المراكز والمنشآت ومنطقة الاستقبال، مع استعمال أقلام أحادية الاستخدام.





وضع لوحات ارشادية عن الاجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى باللغات المختلفة.





منع غير العاملين أو الممارسين للغوص والأنشطة البحرية من الدخول أو التواجد فى المركز أو المنشأة.





التشجيع على التعامل باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني.





ترك مسافة لا تقل عن 2 متر بين كل مائدة وأخرى ولا تقل عن 1 متر على الأقل في حجرات التدريب للحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص.





الالتزام بتنظيف وتطهير الأسطح والأماكن التي توجد فيها حركة بشكل منتظم.





الالتزام بتقديم قائمة بأسماء وبيانات المشاركين والقائمين على رحلات السفاري للمسئولين.



اشتراطات تنظيف وتعقيم معدات الغوص والسنوركل والغوص الحر والأنشطة البحرية:





تعقيم المعدات: المنظم Regulator - قناع الوجه والسنوركل - جهاز معادل الطفو BCD - بدلة الغوص عن طريق غمرها في محلول تبييض (كلور) بتركيز 10% (للتخفيف يضاف ربع كوب من الكلور (المبيض) على 95.4 لتر من المياه)، إذا كان المبيض بتركيز 5 % (للتخفيف يضاف نصف كوب من الكلور (المبيض) على 9.4 لتر من المياه).





تنظيف وتطهير كافة المعدات بعد كل استخدام، والاحتفاظ بالمعدات المؤجرة (المرتجعة) التى لم تنظف بعد فى منطقة منفصلة عن منطقة تخزين المعدات النظيفة، واستبدالها بشكل متكرر لتجنب استخدام نفس المعدات بشكل منتظم.





الالتزام باستخدام كل شخص المعدات الخاصة به طوال الرحلة وعدم مشاركتها أو خلطها مع معدات الآخرين، ويتعين على الزائرين تنظيف أجهزتهم الشخصية، وتشجيعهم على إحضار المعدات الخاصة بهم.





غسل معدات الأنشطة البحرية الخاصة «بالكايت سيرف، الويند سيرف، التزلج على الماء، الباراشوت» بالماء وتركها لتجف في الشمس لمدة تزيد عن ساعة.





اشتراطات التواجد على متن اليخوت السياحية والقوارب وقوارب السفاري:





العمل بنسبة إشغال 50% من إجمالى الطاقة الاستيعابية للزائرين على قوارب السياحية.





قيام المنشآت بقياس درجة حرارة الركاب والطاقم قبل الانتقال من محال إقامتهم أو في المركز وقبل التوجه إلى السقالات، والالتزام بارتداء الكمامات خلال التواجد في وسائل النقل وعلى متن اليخت.





الالتزام بإجراءات التعقيم والتطهير لكافة الأسطح على اليخوت والقوارب السياحية.





تشجيع الزائرين على إحضار إحضار الأكواب وأدوات المائدة الخاصة بهم، وفى حالة عدم إمكانية ذلك يتم استخدام أكواب وأدوات مائدة أحادية الاستخدام.





الالتزام بالمسافات الآمنة عند نزول الأفراد للماء والخروج منه، والسماح لشخصين فقط بالتواجد بمنطقة النزول والخروج من الماء على سطح القارب (الطبلية) لتجنب الزحام.





توفير كافة أدوات الاسعافات الاولية والمعدات الوقائية الكافية على متن القوارب.





توفير خافض للحرارة على متن اليخوت وفي مقر المنشآت.





طلب الوجبات على متن اليخوت أو القوارب من خلال قوائم الطعام (مع الالتزام بضوابط المطاعم والمطابخ المذكورة عالية).





الإجراءات الوقائية في حالة وجود إصابة بفيروس كورونا على متن يخوت السفاري:





تخصيص أحد الكبائن على متن اليخت للحجر الصحي (على ألا تكون الكابينة التي بها مخرج الطوارئ بالجزء السفلي لليخت).





إبلاغ الطاقم إذا شعر أحد الزائرين أو أحد أفراد طاقم اليخت بأي من أعراض فيروس كورونا المستجد والالتزام بالعزل في الحجرة المخصصة لذلك على متن اليخت.





تقليل استخدام تكييف الهواء داخل الكبائن (قدر المستطاع) والحرص على دخول الهواء المتجدد داخل الكبائن





اشتراطات العاملين بمراكز الغوص والسنوركل والأنشطة البحرية:





توعية العاملين بأعراض فيروس كورونا المستجد والسبل الوقائية للحد من انتشار العدوى.





قياس درجة حرارة جميع العاملين يوميا.





إلزام جميع العاملين بارتداء الكمامات، وإلزام العاملين فى التنظيف والمطبخ ومحطات شحن وصيانة الإسطوانات ومعدات الغوص والقائمين على تنظيف معدات الإيجار بارتداء القفازات.





تخفيض حجم العمالة بالمنشأة لضمان التشغيل الآمن.





المدة البينية لحصول العاملين بالمدن الساحلية على إجازات هي 60 يومًا.





عدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية.

قالت سامية سامي، رئيسة قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والآثار: إن 16 مركزًا للأنشطة السياحية البحرية حصلت على شهادة السلامة الصحية.وأوضحت أن 8 مراكز للغوص و6 يخوت ومركزين للأنشطة البحرية في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، حصلوا علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزراتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة الغوص والأنشطة البحرية.وجاء ذلك بعد التأكد من استيفائهم لكافة اشتراطات السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار واعتمدها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.وأشارت إلى أن لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة الغوص والأنشطة البحرية وممثلي من المحافظات المعنية، قامت خلال الأيام القليلة الماضية بأعمال فحص لعدد من مراكز الغوص واليخوت والأنشطة البحرية الراغبة في إعادة التشغيل.وأقرت اللجان استيفاء خمسة مراكز للغوص بمحافظة البحر الأحمر هم: مركز غوص دايفنج ستار و اليوس دايف ودايفرز لودج ويونايتد دايفرز وكريزى دولفين واليوس دايف كلوب، ومركز اليوس اكوا سنتر للانشطة البحرية، بالاضافة الي يختين هم البرنسيسة اسماء و امبرور اكوا ١.وفي محافظة جنوب سيناء حصل ثلاثة مراكز للغوص على الشهادة وهم دايفنج ديسكفري وسينا بلوز وشرم سكوبا سيرفيس ومركز سينا بلوز للانشطة البحرية، بالإضافة إلى 4 يخوت هي سنفرو تارجت و كينج سنفرو 6 وسنفرو لاف ودنيا.وأشارت رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا على باقي المراكز واليخوت التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة.وأهابت وزارة السياحة والاثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع المراكز واليخوت التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآُثار كانت قد أعلنت منذ منتصف الشهر الجاري عن كافة الضوابط واشتراطات السلامة الصحية الخاصة باستئناف حركة السياحة الوافدة الي مصر باللغتين العربية والانجليزية، والتي يتم تطبيقها بكافة أنواع المنشآت الفندقية والسياحية والمطارات وشركات الطيران المصرية والمواقع الأثرية والمتاحف ومختلف الأنشطة السياحية.وقد تضمنت الضوابط تشغيل الأنشطة السياحية (الرحلات والأنشطة البحرية ورحلات الغوص)اشتراطات منطقة الاستقبال وكافة الأماكن داخل مراكز الغوص والسنوركل والأنشطة البحرية: