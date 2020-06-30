ديمي لوفاتو تنشر لقطات جريئة لها برفقة صديقها من داخل السيارة

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:12 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

عادت المغنية الشابة ديمي لوفاتو لنشر لقطات لها برفقة صديقها ماكس اريك، كانت تتبادل معه القبلات خلالها داخل سيارتها، بعد فترة انقطاع عن مواقع التواصل.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، اللقطات التي نشرتها ديمي عبر حسابها الخاص على موقع انستجرام، وظهرت خلالة مواجهة لآشعة الشمس وإلى جانبها صديقها الجديد.

ذلك بعد أن عاشت ديمي أشهر طوال من مكافحة الإدمان، بعد خروجها من مصحة علاج لمدمني المخدرات فقدت خلالها حبيبها السابق الذي اصبح متزوجا الآن.

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