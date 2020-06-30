أعضاء Rolling Stones يهددون بمقاضاة دونالد ترامب

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:11 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

جرت العادة ان يستخدم الرئيس الأمريكي ترامب عبارات مثيرة للجدل، مقتبس من اغاني وافلام في حملاته الانتخابية وخطب لمناصريه.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإنه من اكثر العبارات التي كان يستخدمها ترامب في الترويج لنفسه، عبارات مقتبسة من أغنيات فرقة "رولينج ستونز" الشهيرة.

وذلك دفع اعضاء الفريق بتهديد ترامب وادارته بملاحقته قضائيا في حال اقتبس من اغنياتهم اي عبارات اخرى في المستقبل، لعدم اقتناعهم به ورفضهم لسياساته.

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