جينفر هدسون تجسد الراحلة "أريتا فرانكلين" في فيلم Respect

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:08 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد


ظهرت النجمة الكبيرة جينفر هدسون في الإعلان الترويجي الأول لفيلم Respect الذي تجسد به شخصية المغنية الكلاسيكية الشهيرة اريتا فرانكلين.

ونقلت صحيفة ديلي ميل الإعلان الترويجي للفيلم الجديد الذي يتحدث عن حياة اريتا، ويشارك في بطولته مجموعة مميزة من النجوم الكبار، من ضمنهم ماري جي بليج، وفوريست ويتكار.

بالإضافة لكل من تيت دونوفان، ومارلون وايناز، ومن المقرر طرح الفيلم للعرض بحلول فترة اعياد الكريسماس المقبل، بعد ان كان مقرر طرحه في مايو الماضي وتأجل بسبب أزمة كورونا.

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