جينفر هدسون تجسد الراحلة "أريتا فرانكلين" في فيلم Respect



ونقلت صحيفة ديلي ميل الإعلان الترويجي للفيلم الجديد الذي يتحدث عن حياة اريتا، ويشارك في بطولته مجموعة مميزة من النجوم الكبار، من ضمنهم ماري جي بليج، وفوريست ويتكار.



بالإضافة لكل من تيت دونوفان، ومارلون وايناز، ومن المقرر طرح الفيلم للعرض بحلول فترة اعياد الكريسماس المقبل، بعد ان كان مقرر طرحه في مايو الماضي وتأجل بسبب أزمة كورونا.



ظهرت النجمة الكبيرة جينفر هدسون في الإعلان الترويجي الأول لفيلم Respect الذي تجسد به شخصية المغنية الكلاسيكية الشهيرة اريتا فرانكلين.