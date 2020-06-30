مستشار السيسي يرد على تصريحات رئيس الوزراء بشأن الأطباء
الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:39 ص
هدى عبدالرازق
اقترح الإعلامي سيد علي، أن يبث رئيس الوزراء ونقيب الأطباء ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة فيديو كونفرانس يقدمون من خلاله رسالة للأطباء، وذلك بعد تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة بشأن تقاعس بعض الأطباء عن أداء عملهم.
ومن ناحيته عقب الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، قائلا: "هنعملها ان شاء الله".
وأكد أن رئيس الوزراء يقدر الأطباء ويدعم القطاع الطبي، معقبا: "رئيس الوزراء رجل من عائلة طبية، ويناسب عائلة طبية عريقة، لافتا إلى أنه رئيس الوزراء يشعر بالأطباء جيدا، ولا يتأخر لحظة في تقديم وسائل الحماية للأطباء، معقبا: "هذه سحابة عابرة وهناك تقدير من الدولة بأكملها للأطباء".
خروج 412 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 412 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17951 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1566 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 83 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 66754 حالة من ضمنهم 17951 حالة تم شفاؤها، و2872 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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