مستشار السيسي يرد على تصريحات رئيس الوزراء بشأن الأطباء

اقترح الإعلامي سيد علي، أن يبث رئيس الوزراء ونقيب الأطباء ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة فيديو كونفرانس يقدمون من خلاله رسالة للأطباء، وذلك بعد تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة بشأن تقاعس بعض الأطباء عن أداء عملهم.





ومن ناحيته عقب الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، قائلا: "هنعملها ان شاء الله".





وأكد أن رئيس الوزراء يقدر الأطباء ويدعم القطاع الطبي، معقبا: "رئيس الوزراء رجل من عائلة طبية، ويناسب عائلة طبية عريقة، لافتا إلى أنه رئيس الوزراء يشعر بالأطباء جيدا، ولا يتأخر لحظة في تقديم وسائل الحماية للأطباء، معقبا: "هذه سحابة عابرة وهناك تقدير من الدولة بأكملها للأطباء".



