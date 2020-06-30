روسيا تتهم الولايات المتحدة باتخاذ موقف هدام من معاهدة حظر التجارب النووية

اتهمت السلطات الروسية، الولايات المتحدة باتخاذ موقف هدام من معاهدة حظر التجارب النووية وتستعد لاستئناف محتمل للتجارب النووية.

وقالت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، في تصريحات صحفية نقلتها قناة سكاي نيوز عربية، إن واشنطن تستعد لاستئناف محتمل للتجارب النووية.

وكان مجلس الأمن الدولي، حث على سن معاهدة تحظر تجارب الأسلحة النووية، داعياً ثماني دول على وجه التحديد ذات قدرات نووية للانضمام "دون مزيد من التأخير".

وتزامن القرار، الذي مرره مجلس الأمن مع الذكرى السنوية الـ 20 للمعاهدة، والمعروفة باسم معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، التي لم تدخل بعد حيز التنفيذ على الرغم من توقيع 188 دولة ومصادقة 166 عليها.

ويمكن للاتفاقية أن تدخل حيز التنفيذ بعد انضمام كل الدول الـ 44 التي تمتلك قوة نووية أو أجرت أبحاثاً على المفاعلات أثناء التفاوض على المعاهدة.

وأخفقت ثماني دول في القيام بذلك. ووقعت الصين ومصر وإيران وإسرائيل والولايات المتحدة على الاتفاقية دون التصديق عليها.