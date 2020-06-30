مستشار الرئيس يكشف تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية: إنهم يولون الفنانة رجاء الجداوي الرعاية الصحية اللازمة، ويقدمون لها الدعم مثلها مثل كل المرضى الآخرين.





وأشار خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاعا عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أن ابنة الفنانة رجاء الجداوي، تواصلت معه، وهو يقوم بمتابعتها في مستشفى أبو خليفة للعزل.





وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن حالتها قد تكون غير مستقرة، متمنيا لها الشفاء.



