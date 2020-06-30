ترتيب هدافي الدوري الإسباني.. بنزيما يقترب من الأسطورة

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 08:24 ص
ميسي
ميسي
حسام مجدي
تلعب اليوم الثلاثاء 30 يونيو 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتعتبر أهم مباراة من ضمن المباريات التي ستلعب اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز هي مباراة نادي برشلونة ضد نظيره نادي أتلتيكو مدريد في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

ويتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة صدارة جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 21 هدف.

ويستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني الممتاز قبل مباريات اليوم كالآتي:

1- ليونيل ميسي 21 هدف.
2- كريم بنزيما.. 17 هدف.
3- لويس سواريز 13 هدف.
4- جيرارد مورينو 13 هدف.
5- أوكامبوس 12 هدف.
6- ياجو أسباس 12 هدف.
7- لوكاس بيريز 11 هدف.
8- راؤول جارسيا 11 هدف.
9- روجر مارتي 11 هدف.

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