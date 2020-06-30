ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 08:18 ص
ترتيب الدوري الايطالي
ترتيب الدوري الايطالي
حسام مجدي
تلعب اليوم الثلاثاء 30 يونيو مباراتين ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه نادي تورينو نظيره نادي لاتسيو اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي على ملعب تورينو الأولمبي الكبير.

بينما سيواجه نادي يوفنتوس لمواجهة نظيره نادي جنوي اليوم في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري الإيطالي الممتاز.

ويستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز قبل مباريات اليوم كالآتي:

1- يوفنتوس 69 نقطة.
2- لاتسيو 65 نقطة.
3- انتر ميلان 61 نقطة.
4- أتالانتا 57 نقطة.
5- روما 48 نقطة.
6- نابولي 45 نقطة.
7- ميلان 42 نقطة.
8- بارما 39 نقطة.
9- هيلاس فيرونا 39 نقطة.
10- كالياري 38 نقطة.
11- بولونيا 37 نقطة.
12- ساسولو 34 نقطة.
13- فيورنتينا 31 نقطة.
14-تورينو 31 نقطة.
15- أودينيزي 28 نقطة.
16- جنوى 26 نقطة.
17- سامبدوريا 26 نقطة.
18- ليتشي 25 نقطة.
19- بريشيا 18 نقطة.
20- سبال 18 نقطة.

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