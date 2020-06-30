المخرجة مريم أبو عوف لـ"الفجر الفني": لهذا السبب أمينة خليل اختيار موفق في "ليه لأ"









واوضحت قائلة أمينة خليل شخصية ذكية ومثقفة ومتعلمة، بالإضافة إلى إنها بها جميع مواصفات التي تؤهلها للدور وأيضاً عمرها مناسب ولديها خبرة وتجارب في الحياة".



يذكر أن مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، ويشارك فى المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، هالة صدقي عمر السعيد،وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.

أعربت المخرجة مريم أبو عوف، عن سعادتها الشديدة بالتعاون مع النجمة أمينة خليل، في مسلسل "ليه لأ"، الذى يعرض حاليًا على منصة "شاهد" الإلكترونية، واستطاع أن يلفت الأنظار فور عرض أولي حلقاته.وأشارت مريم أبو عوف في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أن اختيار أمينة خليل في دور "عاليا" في مسلسل "ليه لأ"، موفق بشكل كبير.