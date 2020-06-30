من خلال "الفجر الفني" هالة صدقي توجه رسالة للأمهات بعد تجربتها فى "ليه لأ"





أعربت الفنانة هالة صدقي، عن سعادتها الشديدة بردود أفعال الجمهور حول مسلسل "ليه لأ"، موضحة أن الجمهور انقسم إلى نصفين، جزء يؤيد فكرة استقلال البنات والآخر يرفض، وهذا يدل على نجاح المسلسل، حيث أصبح نقطة حوار بين الجمهور.وقات لـ"الفجرالفني" إلى أنها استمدت شخصيتها في مسلسل "لية لأ"، من والدتها، حيث كانت والدتها شديدة معها في التعامل، كما تفعل هى في المسلسل مع ابنتها "عاليا".واختتمت حديثها بتوجيه رسالة لكل أم حتى تحافظ على بناتها، قائلة: "أحب أقول لكل أم متشددة لا الشدة هتنفع ولا إنك تستهيني بابنتك، لازم تكوني صديقتها وتركزى معها بشكل كبير وتحتويها لأن البنت تختلف عن الولد تماماً".يذكر أن مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، ويشارك فى المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، هالة صدقي عمر السعيد،وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.