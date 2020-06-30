تعرف على نسبة المشاهدات التي حققتها "بشرة خير'' لحسين الجسمي في ذكرى 30 يونيو (فيديو)

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 07:51 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

يحل اليوم ذكرى الاحتفال بثورة الشعب في 30 يونيو التي اندلعت ضد حكم الجماعة الإرهابية في 2013.

وشهد العام 2014 قيام الفنان حسين الجسمي بإهداء المصريين فيديو كليب يحمل اسم "بشرة خير".

وحقق كليب بشرة خير نجاحا كبيرًا منذ طرحه حتى الآن ويرددها الجميع صغاراً وكبارا، وبلغت مشاهدات كليب "بشرة خير" ما يقرب من نصف مليار مشاهدة، تحديدًا 431,274,526 مشاهدة. 

يذكر أن "بشرة خير" غناء حسين الجسمي، كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عمرو مصطفى.

وتتضمن كلمات أغنية "بشرة خير" الآتي: دي فركة كعب وهتعملها..قصاد الدنيا هتقولها.. وخد بقى عهد تعدِلها..سكت كتير.. خَدِت إيه مصر بسكوتك.. ماتستخسرش فيها صوتك.. بتكتب بكرة بشروطك دي بشرة خير...قوم نادي على الصعيدي وابن أخوك البورسعيدي والشباب السكندراني اللمة دي لمة رجال.. وأنا هاجي مع السوهاجي والقناوي والسيناوي والمحلاوي اللي ميه ميه والنوبة الجُمال.. متوصيش السوايسة الدنيا هايصة كده كده والاسماعلاوية ياما كادوا العدا.. كلمني ع الشراقوه وإحنا ويا بعض أقوى وإحنا ويا بعض أقوى وأملنا كبير.. بحيري منوفي أو دمياطي دول أقربلي من إخواتي..حلايب أهل وقرايب ناديلهم رووح.. وأكتر حاجة فيها ميزة نشوف حبايبنا في الجيزة.. يا مرحب ألف خطوة عزيزة بناس مطرووح".

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