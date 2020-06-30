في عيد ميلادها.. تعرف على أبرز المحطات الفنية في حياة وفاء صادق

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 07:41 ص
وفاء صادق
وفاء صادق
روان هيثم

يحتفل اليوم الوسط الفني بعيد ميلاد الفنانة وفاء صادق، التي بدأت رحلتها الفنيك منذ عام 1989، وشاركت مع الفنان الراحل نور الشريف في مسلسل ''لن أعيش في جلباب أبي" وحققت نجاحاً كبيرًا.

ومن خلال السطور التالية يعرض 'الفجر الفني' أبرز المعلومات عن حياتها.

1-ولدت يوم 3 يونيو عام 1970م.

2-تنتمي لعائلة من داخل الوسط الفني فوالدها المخرج عادل صادق، ووالدتها الفنانة الفلسطينية أسمهان توفيق.

3-قدمت العديد من المسلسلات منها الطاووس، السيرة العربية، تجارب النار، الآنسة كاف، صباح الورد، السقوط في بئر سبع، عائلة الديناصورات، وهج الصيف، حدوتة مرة، فلانتينو.

4-شاركت في فيلم سينمائي واحد مع الفنان محمود عبد العزيز بحمل اسم "القبطان" وقامت بتجسيد دور وجيدة.

5-انفصلت عن زوجها بعد أن أنجبت ولدان فقط.

6-صرحت في أحد البرامج أن والدها المخرج عادل صادق قام باكتشاف موهبة الهضبة الفنان عمرو دياب.

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