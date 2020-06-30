بهذه الصورة.. صلاح عبد الله يحيي ذكرى وفاة المستشار هشام بركات

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 07:25 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
حرص الفنان صلاح عبد الله أن يحيا ذكرى وفاة الشهيد المستشار هشام بركات، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".

ونشر صلاح عبد الله صورة له، وعلق قائلاً: "‏في ذكرى استشهاده؛ نسألكم الفاتحة والدعاء لكل الشهداء، أما بقية الكلام، كلمتين، تحيا مصر رغم أنف الحاقدين".

وتوالت عليه العديد من التعليقات، حيث علق أحد المتابعين عليه قائلاً: "الله يرحمه يارب ويسكنه فسيح جناته".

يذكر أن صلاح عبد الله خاض سباق دراما رمضان 2020 بمشاركته في مسلسل "عمر ودياب"، و''الاختيار"، و''اتنين في الصندوق".
بهذه الصورة.. صلاح عبد الله يحيي ذكرى وفاة المستشار هشام بركات
بهذه الصورة.. صلاح عبد الله يحيي ذكرى وفاة المستشار هشام بركات

أخبار تهمك

أستاذ بجامعة ألمانية: إثيوبيا أعلنت هدفها الخفي من السد (فيديو)

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. وزير الخارجية عن ملف سد النهضة: توجهنا إلى مجلس الأمن لتجنب مزيد من التصعيد

منذ حوالي 10 ساعة

تفاصيل إجتماع رئيس برشلونة مع كيكي سيتين فى منزله قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

منذ ساعتين و 27 دقيقة

أستاذ قانون: بيان إثيوبيا أمام مجلس الأمن مخيب للآمال (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قائد القوات الجوية يوجه رسالة لـ السيسي ووزير الدفاع

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تعليق ناري من عمرو أديب بشأن بيان مصر أمام مجلس الأمن

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

فى حال الرحيل .. الكشف عن بديل كيكي سيتين فى برشلونة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. قرار النائب العام بشأن حريق مستشفى البدراوي ووفاة 7 مرضى

منذ حوالي 16 ساعة

الجامعة العربية تعلق على جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

صحيفة إسبانية تكشف أسباب إصابة هازارد المتكررة مع ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الموت يفجع ياسر سامي مخرج مسلسل "النهاية"

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 15 ساعة

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

منذ يوم

عماد أديب يكشف مفاجأة بشأن موقف إثيوبيا تجاه سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:20 ص

أستاذ بجامعة ألمانية: إثيوبيا أعلنت هدفها الخفي من السد (فيديو)

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

09:39 م

صحيفة إسبانية تكشف أسباب إصابة هازارد المتكررة مع ريال مدريد

06:43 ص

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

09:25 ص

فى حال الرحيل .. الكشف عن بديل كيكي سيتين فى برشلونة

06:22 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن