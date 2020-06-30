بهذه الصورة.. صلاح عبد الله يحيي ذكرى وفاة المستشار هشام بركات

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حرص الفنان صلاح عبد الله أن يحيا ذكرى وفاة الشهيد المستشار هشام بركات، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".



ونشر صلاح عبد الله صورة له، وعلق قائلاً: "‏في ذكرى استشهاده؛ نسألكم الفاتحة والدعاء لكل الشهداء، أما بقية الكلام، كلمتين، تحيا مصر رغم أنف الحاقدين".



وتوالت عليه العديد من التعليقات، حيث علق أحد المتابعين عليه قائلاً: "الله يرحمه يارب ويسكنه فسيح جناته".



يذكر أن صلاح عبد الله خاض سباق دراما رمضان 2020 بمشاركته في مسلسل "عمر ودياب"، و''الاختيار"، و''اتنين في الصندوق".