بهذه الصورة.. صلاح عبد الله يحيي ذكرى وفاة المستشار هشام بركات
الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 07:25 ص
روان هيثم
حرص الفنان صلاح عبد الله أن يحيا ذكرى وفاة الشهيد المستشار هشام بركات، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".
ونشر صلاح عبد الله صورة له، وعلق قائلاً: "في ذكرى استشهاده؛ نسألكم الفاتحة والدعاء لكل الشهداء، أما بقية الكلام، كلمتين، تحيا مصر رغم أنف الحاقدين".
وتوالت عليه العديد من التعليقات، حيث علق أحد المتابعين عليه قائلاً: "الله يرحمه يارب ويسكنه فسيح جناته".
يذكر أن صلاح عبد الله خاض سباق دراما رمضان 2020 بمشاركته في مسلسل "عمر ودياب"، و''الاختيار"، و''اتنين في الصندوق".
ونشر صلاح عبد الله صورة له، وعلق قائلاً: "في ذكرى استشهاده؛ نسألكم الفاتحة والدعاء لكل الشهداء، أما بقية الكلام، كلمتين، تحيا مصر رغم أنف الحاقدين".
وتوالت عليه العديد من التعليقات، حيث علق أحد المتابعين عليه قائلاً: "الله يرحمه يارب ويسكنه فسيح جناته".
يذكر أن صلاح عبد الله خاض سباق دراما رمضان 2020 بمشاركته في مسلسل "عمر ودياب"، و''الاختيار"، و''اتنين في الصندوق".