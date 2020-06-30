بـ"الشوم والحديد".. جريمة قتل صادمة في البساتين (تفاصيل)

شهدت منطقة البساتين واقعة قتل بشعة حيث أقدم أربعة أشخاص على قتل محام بسبب خلافات سابقة بينهم.





تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من الأهالي، بوجود جثة محام بأحد الشوارع في عزبة النصر بمنطقة ترب اليهود بالبساتين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وعثر على جثة المحامي يدعى "أشرف فتحي خميس محمد" 42 سنة مقيم بعزبة النصر بمنطقة ترب اليهود بدائرة قسم البساتين، وبإجراء التحريات تبين أن كلا من المدعو: "محمد فيصل سيد 24 سنة"، عاطل، ومقيم بمنطقة ترب اليهود بدائرة قسم البساتين، "وعبدالهادي يحي"، 48 سنة، فكهاني، ومقيم بذات العنوان واثنين آخرين، تعدوا بالضرب على المجني عليه بـ"الشوم" والحديد، إثر مشاجرة بينهم بسبب خلافات سابقة.





وبإعداد الأكمنة اللازمة وتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، والقاء القبض عليهم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.





أقرا أيضا.. إجراءات صارمة من الداخلية ضد مخالفي ارتداء الكمامات

أعلنت وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 2537 سائق نقل جماعي؛ لعدم ارتداء الكمامة الواقية.





وجاء ذلك حملات أمنية مكبرة، لمتابعة قرار مجلس الوزراء، بإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية، في 24 ساعة.





كما جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا".





تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.





سقوط عصابة سرقة الدراجات الهوائية بالمعادي

في سياق منفصل، تمكنت مديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات الهوائية بالمعادي وضبط المسروقات لدى عميله.





أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعادي قيام عنصر إجرامي "سبق اتهامه في العديد من القضايا" - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، بارتكاب العديد من حوادث سرقة الدراجات الهوائية طراز "محدد" بمنطقة سرايات المعادي بدائرة القسم.





عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في سرقة الدراجات الهوائية بأسلوب، واعترف بارتكاب ( 3 ) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وأقر بقيامه بالتصرف بالبيع في الدراجات الهوائية المُستولى عليها لدى عميله "سيئ النية " صاحب فرش دراجات هوائية بمنطقة سوق الجمعة - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، وتم بإرشاده ضبط الأخير وبحوزته الدراجات الهوائية المُستولى عليها، وكذا (3) دراجات هوائية من ذات الطراز (مجهولة المصدر) "جاري التوصل لمالكيهم".





وبمواجهته أقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات.



