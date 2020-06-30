أشرف حكيمي يصل إيطاليا اليوم لإجراء الكشف الطبي بنادي إنتر ميلان

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 06:48 ص
أشرف حكيمي
أشرف حكيمي
علي ماهر حلمي


يصل اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي الي إيطاليا اليوم الثلاثاء لإجراء الكشف الطبي بنادي إنتر ميلان والإنضمام للفريق الإيطالي هذا الصيف بعد انتهاء إعارته من صفوف نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

وأكد الصحفي الاسباني ‏سيرخيو فلانتين أن اليوم سيصل أشرف حكيمي إلى ميلانو ليجتاز الفحوصات الطبية وليوقع لصفوف نادي إنتر ميلان الإيطالي، ذالك سيتم لأن ريال مدريد يحتاج إلى المال واللاعب يرغب في أن يكون أساسيا وإنتر سيدفع مبلغًا قدره 45 مليون يورو.

وأضاف الصحفي الإسباني أن إدارة نادي ريال مدريد بقيادة فلورنتينو بيريز ستحتفظ بحق رفض أول عرض في السنوات القادمة في حال قرّر إنتر بيع اللاعب، أي ستكون هُناك أفضلية لصالح ريال مدريد في شراء اللاعب مستقبلًا.

يذكر أن حكيمي لعب الموسمين السابقين فى صفوف نادي بوروسيا دورتموند الألماني على سبيل الإعارة قادما من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني حيث نجح فى التألق بقوة وجذب أنظار العديد من الأندية الأوربية الكبري له.

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