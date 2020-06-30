صحيفة إسبانية تكشف أسباب إصابة هازارد المتكررة مع ريال مدريد









كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أسباب إصابة النجم الدولي البلجيكي ايدين هازارد صانع ألعاب نادي ريال مدريد المتكررة كل مرة مع النادي المرينجي ببطولة الدوري الإسباني الممتاز.





‏وقالت ماركا:" تم ارتكاب 44 خطأ بحق إيدن هازارد خلال 14 مباراة شارك فيها مع ريال مدريد، حيث يتعرض إلى خطأ واحد كل 23 دقيقة و‏خلال مباراة إسبانيول تعرض اللاعب إلى أربعة أخطاء، وتعين عليه مغادرة الملعب ثم وضع كمادات الثلج على كاحله، هذا الوضع يثير قلق ريال مدريد الذي يرى أن هازارد بات مستهدفًا بشكل غير عادل وأصبح صيدًا سهلًا لأي فريق منافس".





وأضافت الصحيفة الإسبانية:"‏بينما كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد الذي شارك في 2,651 دقيقة تعرض إلى 12 خطأ فقط، اما فينيسيوس جونيور الذي شارك في 1,127 دقيقة تعرض إلى 23 خطأ".



