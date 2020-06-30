عاجل.. الموت يفجع ياسر سامي مخرج مسلسل "النهاية"

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 06:39 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

توفي اليوم والد المخرج ياسر سامي، وقد أعلن المخرج محمد طحاوي عن وفاته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب محمد طحاوي قائلاً: "لا اله الا الله .. وفاة الأستاذ محمد سامي والد اخي و صديقي المخرج ياسر سامي".

وأضاف: "ربنا يرحمه و يغفرله و يسكنه فسيح جناته و يلهم اهله و ذويه الصبر و السلوان".

يذكر أن آخر أعمال ياسر سامي مشاركته في سباق دراما رمضان 2020 بإخراج مسلسل "النهاية" الذي من بطولة الفنان يوسف الشريف.

قصة مسلسل "النهاية"

تدور أحداثه حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف، الذي يعمل مهندسًا، التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسانًا آلياً مستنسخًا منه.

أبطال مسلسل "النهاية"

شارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وآخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.

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