الكشف عن حقيقة انتقال نجم بيراميدز إلى الزمالك

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 06:24 ص
بيراميدز
بيراميدز
محمد جمال


تتردد أنباء خلال الساعات الماضية حول اقتراب تعاقد نادى الزمالك مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

ونفي بيراميدز فى تصريحات صحفية رحيل دونجا لاعب وسط الفريق خلال الفترة المقبلة مؤكد مسؤوليه عدم تواصل القلعة البيضاء مع الفريق لضمه .

ويرغب باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك فى ضم لاعب وسط خلال الفترة المقبلة لتدعيم الفريق مع طارق حامد والتونسي فرجاني ساسي .

وكانت تقارير صحفية قد أشارت عن توصل الزمالك لاتفاق مع اللاعب للانضمام للقلعة البيضاء.

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