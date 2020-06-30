تفاصيل إجتماع رئيس برشلونة مع كيكي سيتين فى منزله قبل مواجهة أتلتيكو مدريد









إجتمع جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة مع المدرب الاسباني كيكي سيتين المدير الفني للنادي الكتالوني فى منزله قبل مواجهة نادي اتلتيكو مدريد اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدورى الإسباني الممتاز والتي ستجمع بين الفريقين على ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة.





وذكرت تقارير صحفية اسبانية أن بارتيميو وابيدال وجراو وبورداس كانوا في منزل كيكي سيتين اليوم لتقييم وضع الفريق قبل مواجهة أتلتيكو مدريد حيث جاء الإجتماع لدعم كامل المدرب وتحسين وضع الفريق الى الأمام.





وأخبر جوزيب ماريا بارتيميو رئيس النادي الكتالوني المدرب كيكي سيتين بأنه يدعمه وان يريح باله من الانتقادات التي يتعرض لها ليتخذ القرارت الذي يجب ان يتخذها ويقود الفريق للفوز على أتلتيكو مدريد اليوم ويعود للمنافسة على بطولة الدوري الإسباني الممتاز مع ريال مدريد.



