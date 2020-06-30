تحرك جديد من الزمالك في صفقة رجب بكار

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 05:56 ص
رجب بكار
رجب بكار
أميرة فطيم



كثفت إدارة نادي الزمالك، المفاوضات مع نادي بيراميدز، لضم رجب بكار، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة؛ استعدادًا للموسم الجديد.

وكشفت تقارير صحفية أن مسؤولي نادي الزمالك، أرسلوا خطابا رسميا إلى إدارة نادي بيراميدز، لمعرفة طلباتهم مقابل بيع نبيل رجب بكار، لصفوف الأبيض.

وأعرب اللاعب عن رغبته في الانتقال لنادي الزمالك،  حال موافقة إدارة نادي بيراميدز على رحيله مع نهاية الموسم الحالي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد بكار مع بيراميدز في 2022، بعد توقيعه الموسم الماضي لمدة أربعة مواسم.

وكان رجب بكار قد انضم إلى بيراميدز في 2018، قادما من صفوف نادي سموحة، وشارك معهم في 27 مباراة الموسم الماضي، أحرز خلالهم هدفين، وصنع مثلهما.

فيما شارك اللاعب البالغ من العمر 29 عاما، في 21 مواجهة مع بيراميدز في الموسم الحالي، تنوعت بين 11 مباراة في الدوري المصري، و10 لقاءات في كأس الكونفدرالية الأفريقية، ولم يسجل خلالهم أي أهداف، إلا أنه صنع هدفين.

أخبار تهمك

فى حال الرحيل .. الكشف عن بديل كيكي سيتين فى برشلونة

منذ 34 دقيقة

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وزير الخارجية عن ملف سد النهضة: توجهنا إلى مجلس الأمن لتجنب مزيد من التصعيد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. قائد القوات الجوية يوجه رسالة لـ السيسي ووزير الدفاع

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تعليق ناري من عمرو أديب بشأن بيان مصر أمام مجلس الأمن

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قرار النائب العام بشأن حريق مستشفى البدراوي ووفاة 7 مرضى

منذ حوالي 14 ساعة

تفاصيل إجتماع رئيس برشلونة مع كيكي سيتين فى منزله قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

منذ أقل من ساعة

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

الجامعة العربية تعلق على جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

منذ يوم

عاجل - الخطيب يطلب بقاء نجم الأهلي ويرفض رحيله

منذ حوالي 7 ساعات

عماد أديب يكشف مفاجأة بشأن موقف إثيوبيا تجاه سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. تعرف عليها

منذ حوالي 13 ساعة

أستاذ قانون: بيان إثيوبيا أمام مجلس الأمن مخيب للآمال (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

"معتكفة حاليا".. زوج عبلة كامل السابق يحسم الجدل حول شائعة اعتزالها

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:39 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

09:25 ص

فى حال الرحيل .. الكشف عن بديل كيكي سيتين فى برشلونة

06:22 ص

عاجل.. تعليق ناري من عمرو أديب بشأن بيان مصر أمام مجلس الأمن

11:08 م

عاجل.. وزير الخارجية عن ملف سد النهضة: توجهنا إلى مجلس الأمن لتجنب مزيد من التصعيد

10:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن