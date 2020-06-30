مانسشتر سيتي يدخل صراع التعاقد مع مدافع نابولي بأمر من جورديولا





دخل نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي فى صراع التعاقد مع المدافع الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي لاعب نادي نابولي الإيطالي للتعاقد معه خلال هذا الصيف بأمر من الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني للنادي الإنجليزي لتدعيم خط دفاع الفريق بالموسم الجديد.









وأشار موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن الاسباني بيب جوارديولا عازم على ضم النجم السنغالي كاليدو كوليبالي لصفوف فريقه الموسم المقبل من نابولي لكن سيواجه صراع كبير مع عديد من الأندية الأوربية التي ترغب فى ضم اللاعب.





بينما أكد رئيس نادي نابولي الإيطالي أن اللاعب الدولي السنغالي لن يرحل عن صفوف الفريق سوي بمبلغ قدره 100 مليون يورو حيث يمتد عقد كوليبالي مع الفريق حتى فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023.



