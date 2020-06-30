بنزيما الأكثر مساهمة بالأهداف بعد ميسي









قاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما فريقه ريال مدريد بالأمس لتحقيق فوزٍ صعب على مضيفه إسبانيول بهدف دون رد، في الجولة 32 من الدوري الإسباني.

وصنع بنزيما هدف المباراة الوحيد لزميله البرازيلي كاسيميرو في آخر لحظات الشوط الأول، والذي كان كفيلاً بتحقيق الفوز وانتزاع الصدارة من برشلونة.









وبحسب شبكة "أوبتا" الإحصائية، فإن بنزيما يعد ثاني أكثر اللاعبين المساهمين بالأهداف بين لاعبي الليجا، بالمساهمة بـ32 هدفاً، بواقع تسجيل 22 هدفاً وصناعة 10 أهداف عبر جميع المسابقات.









ويأتي بنزيما خلف نجم برشلونة، ليونيل ميسي ، حيث يتصدر البرغوث القائمة بالمساهمة في 47 هدفاً، بتسجيل 26 هدفاً وصناعة 21 هدفاً عبر جميع المسابقات.









ويأتي سواريز في المركز الثالث، بالمساهمة في 27 هدفاً، حيث سجل 16 هدفاً ومرر 11 تمريرة حاسمة بجميع المسابقات.





ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة، بفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 69 نقطة، وذلك بعد مرور 32 جولة من الليجا.



