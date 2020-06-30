بعد عودته للتدريبات.. هل يعفو فايلر عن صالح جمعة؟

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 05:42 ص
صالح جمعه
صالح جمعه
أمل الحلفاوي

أعطى السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الضوء الأخضر لعودة صالح جمعة صانع ألعاب الفريق للتدريبات مرة أخرى.

وكان فايلر قد استقر على عرض صالح للبيع لعدم حاجته له، بسبب قلة تركيزه وعدم التزامه بالتدريبات وتعليماته.

وعلى الرغم من ذلك تراجع فايلر عن قراره بعدما توسط له ديفيد سيزا المدرب العام للفريق عند المدير الفني السويسري لإعادته للتدريبات مرة أخرى.

وقام سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وسيزا بعقد جلسة مع صالح ليبلغوه بالقرار، وأكد المدرب العام للاعب أنهم يريدون الاستفادة من موهبته فلابد من العمل الجاد للعودة إلى الحسابات الفنية للمدرب.

ووعد صالح بالالتزام خلال الفترة المقبلة ليكون جاهزاً لانطلاق المباريات سواء على المستوى المحلى أو القاري.

وكان صالح جمعة قد التزم خلال الفترة الماضية وهو ما لاحظه سيزا، حيث خضع لتدريبات بدنية شاقة على هامش تدريبات فريقه بشكل يومى منذ انطلاقها يوم الأربعاء الماضي، بعد فترة توقف استمرت مدة مايقرب من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

وسوف يتواجد صالح في تدريبات اليوم الثلاثاء الجماعية التي سوف تنطلق على مجموعة واحدة، كما أمر فايلر.

يشار إلى أنه من المنتظر عودة المدرب السويسري إلى مصر لقيادة تدريب الأهلي يوم الخميس المقبل، بعدما كان سافر إلى بلاده في منتصف الشهر الجاري لمناقشة عائلته في أمر تجديد عقده مع الأحمر.

جدير بالذكر أن صالح جمعة لم يلعب أي مباراة خلال فترة تولي رينيه فايلر القيادة الفنية للأهلي.

وتجدر الإشارة إلى أنه في شهر يناير الماضي كان هاجم صالح جمعة مدربه رينيه فايلر بسبب استبعاده، مشيرا إلى أن ما يتعرض له لا يطيقه أي انسان، حيث أكد أن فايلر يضطهده ويقوم باستبعاده عمدا على الرغم من تألقه في التدريبات، على حد قوله.

ثم سخر منه بنشر صورة تجسد مشهد في مسلسل البرنس الذي تم عرضه في رمضان الماضي، عندما ألقى أحد أبطال المسلسل ابنته في الشارع، إذ يصف ما يحدث له من قبل فايلر، وهو ما أثار غضب الجميع، وتم توقيع عقوبة عليه.

وفي النهاية هل يستطع صالح أن يقنع فايلر هذه المرة للعفو عنه؟

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