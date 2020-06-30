في عهد السيسي.. سنوات الحفر في الصخر لإعادة رسم خريطة مصر الاستثمارية

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 07:30 ص
جانب من تطوير شبكة الطرق
جانب من تطوير شبكة الطرق
كرستينا عياد
سواعد مصرية قررت تعيد تشكيل ورسم خريطة مصر الاستثمارية، فأضفت الحيوية واعادت النبض لشرايين الدماء الجديدة والتي بدورها قامت بتغذية أقصى الأطراف.

ستة سنوات من العمل الدؤوب والحفر في الصخر لإعادة تشكيلها، جعلت مصر تتقدم في مؤشرات الطرق العالمية وتقفز قفزات كبيرة لبلد به شبكة طرق ومحاور تربط بين كل المحافظات لتعيد توزيع الفرص والتنمية لكل منها.

المشروع القومي للطرق

تم التخطيط لتنفيذ المشروع القومي للطرق بإجمالي اطوال 7000 كم بتكلفة 175 مليار جنيه وبلغ إجمالي الأطوال المنفذة بالمرحلة الأولي والثانية من الشبكة القومية الجديدة للطرق 4500 كيلومتر ومن أهمها:
- طريق " وادي النطرون – العلمين بطول 135 كيلومتر.
- طريق الصعيد – البحر الأحمـر ( سوهاج – سفاجا ) بطول 180 كيلومتر.
- طريق شبرا – بنها الحر بطول 40 كيلومتر.
- القوس الشمالي من الطريق الدائري الإقليمي بطول 90 كيلومتر .
- طريق الجلالة بطول 82 كيلومتر.
- طريق الفرافرة – عين دله بطول 90 كم.

 كما أنه جار العمل في المرحلة الثالثة بطول 1300 كيلومتر أخري " ومخطط تنفيذ 1200 كيلومتر أخري فور الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة لتصبح إجمالي أطوال شبكة الطرق لسريعة والرئيسية 30,5 الف كيلومتر بعد ان كانت 23,5 الف كيلومتر في يونيو 2014 .

محاور نهر النيل

فقد تم التخطيط لإنشاء عدد 21 محور كوبري علي النيل بإجمالي تكلفة 30 مليار جنيه وبلغ عدد المحاور المنفذة منذ يونيو 2014 عدد 7 محاور ( طلخا – بنها – الخطاطبة – تحيا مصر " محور روض الفرج " – بني مزار – طما – جرجا ).

كما انه جاري العمل في عدد 8 محاور أخرى ( حلوان - عدلي منصور – سمالوط – قوص – كلابشة – ديروط – دراو – بديل خزان أسوان ).

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر البدء في انشاء 6 محاور جديدة علي النيل وهي( شبراخيت – سمنود – عمروس –الفشن – منفلوط – أبوتيج ).

ليصل إجمالي كباري ومحاور النيل إلى 59 محور/ كوبرى علي النيل بدلاً من 38 محور / كوبري  قبل يونيو 2014 .

الكباري والانفاق (المشروعات الصناعية)

وفيها تم إنشاء ما يقرب من 600 كوبرى ونفق أعلى مزلقانات السكك الحديدية وعند تقاطعات الطرق الرئيسية بتكلفة 85 مليار جنيه ومن أهمها كباري ( سندوب – دمنهور – التوفيقية – قوص – الكلابية – أجا – دهشور – كوبري وادي حجول وكوبري كم 109 علي طريق القاهرة السويس الصحراوي).

 كذلك تنفيذ 5 كباري علي طريق بنها / المنصورة (إسنيت – كفر شكر – بشلا – طنامل – صهرجت).

مشروعات الصيانة والتطوير

الانتهاء من تطوير وصيانة و رفع كفاءة 5000 كيلومتر من شبكة الطرق الحالية بتكلفة 15 مليار جنيه ومن أهمها:
- طريق سوهاج / قنا الصحراوي الغربي.
- طريق المحلة / كفر الشيخ.
- طريق طنطا / كفرالشيخ.
- طريق طابا / نويبع.
- طريق دمياط / كفر البطيخ.
- طريق الكافوري / برج العرب.
- طريق سيدي كرير / مطار برج العرب.
- طريق بنها / المنصورة .

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