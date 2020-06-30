حالة من الغضب داخل برشلونة بسبب كيكي سيتين

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 04:42 ص
كيكي سيتين
كيكي سيتين
محمد الصو
كشفت تقارير صحفية، عن ظهور حالة من الغضب داخل بين إدارة نادي برشلونة الإسباني، تجاه كيكي سيتين المدير الفني، بسبب تراجع المستوى الفني منذ بداية الموسم الجاري.

وأكد موقع "جول العالمي" أن نجوم برشلونة وعلى رأسهم ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه قد انقلبوا على سيتيين بسبب طريقة لعب في المباريات الأخيرة.

وأضاف: "سيتين بات مهدد بفقد مكانته في برشلونة، بالرغم من إستمرار عقده لموسمين آخرين، بسبب ما وصل إليه الفريق واقترابه من خسارة الليجا".

واختتم: "هناك حالة وحيدة ستنقذ سيتين من شبح الإقالة وهو التتويج بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، غير ذلك ستكون الإقالة هي الحل الوحيد أمام إدارة النادي".

ويستعد برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد، مساء غدٍ الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا".

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